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نشرة السومرية.. سيناريو تأجيل الانتخابات يطرح مجدداً وتسريب صوتي يكشف فساد المنافذ

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بغداد - ياسين صفوان - # خلال لقائه السفراء العرب.. السوداني يكشف عن تقديم ورقة عمل بشأن سوريا.. ويتحدث عن خطط تأمين الحدود

# الوفد الامريكي يناقش في دمشق رفع العقوبات عن سوريا.. والإدارة الجديدة تعتزم إطلاق حوار وطني شامل


# سيناريو تأجيل الانتخابات البرلمانية يطرح من جديد.. والجهات الرافضة تؤكد: التأجيل يتعارض مع الدستور

# تسريب صوتي يكشف فساد المنافذ.. ادخال مواد بلا تدقيق مقابل مبالغ مالية ضخمة.. ومطالبات بالتحقيق

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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