انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. سيناريو تأجيل الانتخابات يطرح مجدداً وتسريب صوتي يكشف فساد المنافذ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # خلال لقائه السفراء العرب.. السوداني يكشف عن تقديم ورقة عمل بشأن سوريا.. ويتحدث عن خطط تأمين الحدود
# الوفد الامريكي يناقش في دمشق رفع العقوبات عن سوريا.. والإدارة الجديدة تعتزم إطلاق حوار وطني شامل
# سيناريو تأجيل الانتخابات البرلمانية يطرح من جديد.. والجهات الرافضة تؤكد: التأجيل يتعارض مع الدستور
# تسريب صوتي يكشف فساد المنافذ.. ادخال مواد بلا تدقيق مقابل مبالغ مالية ضخمة.. ومطالبات بالتحقيق
# الوفد الامريكي يناقش في دمشق رفع العقوبات عن سوريا.. والإدارة الجديدة تعتزم إطلاق حوار وطني شامل
# سيناريو تأجيل الانتخابات البرلمانية يطرح من جديد.. والجهات الرافضة تؤكد: التأجيل يتعارض مع الدستور
# تسريب صوتي يكشف فساد المنافذ.. ادخال مواد بلا تدقيق مقابل مبالغ مالية ضخمة.. ومطالبات بالتحقيق