جيسيكا عازار تنشر صور ابنتها شاها للمرة الأولى بملامح واضحة وتعلق: قطعة من قلبي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2024 11:49 مساءً - شاركت الإعلامية جيسيكا عازار للمرة الأولى صوراً لطفلتها شاها صوفان بملامح واضحة من خلال نشرها لهذه الصور عبر حسابها على إنستغرام. وبدت شاها بملامح جميلة للغاية وتحمل الكثير من الشبه بوالدتها.

صور تجمع جيسيكا عازار وطفلتها شاها



وعلقت جيسيكا عازار على الصور "طفلتي الأميرة شاها أنتِ الحب الذي لم أعلم أبدًا أنني أفتقده، وقطعة من قلبي التي لا أريد التخلي عنها أبدًا". وحملت جيسيكا عازار طفلتها شاها بين يديها وهي تعانقها وتبدو ابتسامة طفلتها، وبلقطة أخرى وهي تضمها. ونشرت جيسيكا عازار مجموعة من اللقطات المنوعة لشاها حيث بدت في الخلفية شجرة الكريسماس.

وعلق العديد من الفنانات على الصور ومنهن دانييلا رحمة ورانيا عيسى وماغي بو غصن وجيسي عبده وجومانة مراد ودجى حجازي على الصور وأجمعن على جمال الطفلة شاها وتمنين لها الصحة وأن يحفظها الله. ووضعن لها إيموجي القلب الأحمر.

https://www.instagram.com/p/DDr42jVJ1lD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDr42jVJ1lD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDr42jVJ1lD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

فهد وشقيقته شاها في لقطة تخطف الأنظار



كذلك نشرت جيسيكا عازار صورة لطفلها فهد وهو يعانق شقيقته شاها عبر ستوري حسابها على إنستغرام خطفت الأنظار. وعلقت على الصورة "صباح الخير".

نشرت جيسيكا عازار صورة لطفليها فهد وشاها عبر ستوري حسابها على إنستغرام

بطاقة ترحيبية بقدوم شاها



وكانت الإعلامية جيسيكا عازار وزوجها رجل الأعمال محمد صوفان رزقا بطفلة في 24-9-2024 في أحد المستشفيات في ولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة أطلقا عليها اسماً نادراً ألا وهو شاها. ونشرت جيسيكا عبر ستوري حسابها على إنستغرام صورة عبارة عن بطاقة ترحيبية بقدوم طفلتها شاها، توسطها شريط كبير باللون الوردي. وكُتب على البطاقة عبارات ناعمة موجهة للطفلة شاها من قبل والديها اللذين شبها طفلتهما بالفراشة الصغيرة وأيضاً بالنور الساطع الذي يضيء حياتهما مرحبين بها في هذا العالم.

بعدها نشرت جيسيكا عازار العديد من الصور التي جمعتها بولديها فهد وشاها التي لم تبرز جيسيكا ملامح ابنتها بشكل كامل.

علماً أن هذا ما اعتمدته جيسيكا لدى ولادة ابنها البكر فهد عندما أعلنت عن ولادته في 3-3-2023 لم تبرز ملامحمه إنما اكتفت بالكشف حينها بإظهار يديه وهي تمسك بهما مع جزء من وجهه، لتعود وتكشف عن ملامح وجه ابنها بعد مرور ستة أشهر على ولادته.

https://www.instagram.com/p/DA6dC9PSzQ0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DA6dC9PSzQ0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DA6dC9PSzQ0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».