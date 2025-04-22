شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 4 مليارات جنيه خسائر.. البورصة المصرية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 4 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 2.199 تريليون جنيه.

وذلك وسط تعاملات كلية بلغت نحو 74.2 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.7 مليار جنيه. إيجي إكس 30 وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.7 في المئة، ليصل إلى مستوى 30844.18 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي اكس70) بنسبة 0.83 في المئة، ليبلغ 9112.11 نقطة، وزاد مؤشر (إيجي إكس100) الأوسع نطاقًا بنحو 0.46 في المئة، ليصل إلى 12424.23 نقطة.