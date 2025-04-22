الامارات | العروبة يودع دوري المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودّع نادي العروبة رسميا دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2025/2024، ليهبط إلى مصاف الدرجة الأولى، بعدما تعادل مع الوحدة 1-1 الوحدة في افتتاح المرحلة 22 من المسابقة اليوم الثلاثاء.

وتقدم العنابي عن طريق لوكاس بيمينتا، "73"، ثم تعادل للعروبة لوكاس مازينغا، "90"

وتأكد إنهاء العروبة لمسيرته في دوري المحترفين دون النظر لنتائجه في المباريات الأربع المتبقية له بعد أن أصبح يملك سبع نقاط فقط، وبفارق 14 نقطة عن البطائح صاحب المركز الـ12، فيما رفع الوحدة رصيده إلى 37 نقطة ومازال في المركز الثالث.

واستعاد الشارقة نغمة الانتصارات من جديد، بعدما أكرم وفادة ضيفه عجمان بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الامارة الباسمة.

وأنهى الملك الشوط الأول متفوقا بهدفين سجلهما شاهين عبد الرحمن، "39"، وعادل تاعرابت، "44"، قبل أن يُسجل لوان بيريرا الهدف الثالث، "62"، ثم اختتم ماجد حسن أهداف اللقاء، "77".

ورفع الشارقة رصيده إلى 44 نقطة، وبفارق ثماني نقاط عن شباب الأهلي المتصدر، بينما تجمد رصيد البرتقالي عند 26 نقطة.