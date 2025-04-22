مي الغيطي الأحدث: أشهر الفنانين الذين تزوجوا من أجانب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أبريل 2025 04:20 مساءً - سجلت الفنانة الشابة مي الغيطي اسمها في قائمة النجوم الذين تزوجوا من أجانب، بعدما احتفلت بزفافها أول أمس الأحد من الطبيب البريطاني أندرياس براون، وذلك في حفلٍ حضره الأهل والأصدقاء المقربون، بعد 6 أشهر من إعلان خِطبتهما. لتكون مي الغيطي أحدث الفنانين الذين تزوجوا من أجانب يحملون جنسيات غير عربية.

نجوم الفن يتزوجون من أجانب في الماضي والحاضر

https://www.instagram.com/p/DDM9AIus1gi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDM9AIus1gi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDM9AIus1gi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

زواج الفنانين من أجانب يحدث منذ القِدم، والأمثلة كثيرة لا تُعد ولا تُحصى. فإذا عدنا إلى الماضي؛ فسنجد: نجيب الريحاني، يوسف وهبي، رشدي أباظة، شكري سرحان، رياض القصبجي، يحيى شاهين، أحمد رمزي، أحمد مظهر، جميل راتب، تحية كاريوكا، سامية جمال. جميعهم تزوجوا من أجانب، واستمر ذلك حتى وقتنا هذا. وترصد «الخليج 365» أبرز نجوم الفن في العصر الحديث الذين تزوجوا من أجانب قبل مي الغيطي.

يمكنكِ قراءة أحدثهما أروى جودة ونسرين طافش: نجمات تزوجن من خارج الوسط الفني

نيقولا معوض

أروى جودة

View this post on Instagram A post shared by Arwa Gouda (@arwagouda)

الفنان اللبناني نيقولا معوض متزوج من سيدة تُدعى مادلين من جنوب أفريقا؛ حيث تعرّف إليها أثناء عملها كمتطوعة في مجال اللاجئين، وكانت تقيم على الحدود اللبنانية السورية لتقديم الخدمات المختلفة للاجئين. واحتفلا بزفافهما عام 2021، من دون وجود مراسم زفاف، واكتفيا بالظهور سوياً على شاطئ البحر مرتديين زي الزفاف التقليدي. تبادل الاثنان كلمات الحب أمام الكاميرا.تزوجت أروى جودة في يناير الماضي من رجل أعمال فرنسي يحمل الجنسية الإيطالية يُدعى جون باتيست، يعمل في مجال الأزياء، ويُعَد من الشخصيات المؤثرة في هذا المجال. وقد احتفلتبزواجها من دون إقامة مراسم زفاف، واكتفت بعقد القران في وزارة العدل المصرية، والخضوع لجلسة تصوير على كوبري قصر النيل من دون فستان زفاف وارتدت طرحة الزفاف.

اقرأي أيضاً احتفالاً بيوم الحب: أبرز الثنائيات الرومانسية في الوسط الفني

حلا شيحة

ظافر العابدين

https://www.instagram.com/p/CnxX_1iqyeG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CnxX_1iqyeG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CnxX_1iqyeG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تُعَد الفنانة المصرية حلا شيحة من اللواتي تزوجن من أجنبي؛ حيث سبق وتزوجت من رجل كندي يحمل الجنسية الإيطالية، يُدعى يوسف هاريسون، واستمرت زيجتهما لمدة 12 عاماً، وأثمرت إنجاب 4 أطفال قبل قرارها الطلاق والعودة إلى مصر من أجل التمثيل والفن مرة أخرى؛ حيث كانت تعيش معه في كندا بعد اعتناقه الإسلام.الفنان التونسي ظافر العابدين متزوج من الممثلة البريطانية جوان فاريل، والتي التقاها أثناء دراسته في لندن، ثم عملا سوياً في المسلسل البريطاني Dream Team؛ حيث كانا ضمن أبطاله، وبعدها تزوجا. ثم اعتزلت التمثيل واتجهت للغناء قبل سنوات، وتقوم بالغناء في العديد من الحفلات الموسيقية ببريطانيا، كما تقدم عروضاً في لندن وكندا واليابان وغيرها من دول العالم.

قد تحبين قراءة نجمة "لام شمسية" يسرا اللوزي: حين يكون الصمت أقوى من الكلام

ياسمين كساب

محمد محمود عبدالعزيز

https://www.instagram.com/p/DCcMjLioxQ_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCcMjLioxQ_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCcMjLioxQ_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

إنجي عبدالله

الفنانة ياسمين كساب تزوجت من طبيب جرّاح روسي يُدعى آرتيوم كوشرجيان، عام 2016، بعدما التقيا في مدينة دهب الساحلية ودخلا في قصة حب. ونجحت محاولات توثيق إشهار إسلامه؛ ليُطلق على نفسه اسم "عمر"، ثم عقد قرانه عليها بالفعل، ولكن هذه الزيجة كانت قصيرة جداً، وما لبثت أن انتهت بالطلاق بعد 3 أشهر فقط من حفل الزفاف.الفنان محمد محمود عبدالعزيز متزوج من سيدة فرنسية جزائرية تُدعى سارة، ولديه منها طفلة تدعى تمارا؛ حيث تعرّف إليها صدفة، وتوطدت علاقتهما حتى تم الارتباط بشكلٍ رسمي. وأعلنزواجهما في ديسمبر من عام 2021 من دون إقامة حفل زفاف؛ مكتفياً بعقد الزواج وتوثيقه في فرنسا، ونشر عبدالعزيز الصور على السوشيال ميديا وأعلن الخبر.الفنانة إنجي عبدالله أيضاً متزوجة من الدبلوماسي ألبر بوسوتر، القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة؛ حيث نشأت قصة حب بينهما تكللت بالزواج عام 2015، واحتفلا بزفافهما في مصر. ووقف زوجها إلى جانبها في أزمة مرضها حين شخّص الأطباء خطأً إصابتها بمرض السرطان، ليتبين لاحقاً أن الورم حميد.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».