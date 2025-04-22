الامارات | رئيس سريلانكا يبحث وعبدالله بن زايد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل أنورا كومارا ديساناياكي رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كولومبو.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وتمنياته لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.



من جهته، حمل رئيس سريلانكا سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات بدوام الرفعة والتقدم.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل توطيد أواصر التعاون الثنائي في شتى المجالات، انطلاقا من العلاقات الراسخة والمتطورة التي تجمع البلدين.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن امتنانه لأنورا كومارا ديساناياكي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا تطلع دولة الإمارات إلى توسيع قاعدة التعاون والعمل المشترك مع سريلانكا، بما يدعم الرؤى التنموية في البلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على بناء جسور التعاون والشراكة مع كافة الدول الصديقة، من أجل تعزيز رخاء وازدهار المجتمعات، ودعم تطلعات الشعوب في التنمية المستدامة والحياة الكريمة.

من جانبه، أكد أنورا كومارا ديساناياكي على عمق العلاقات بين البلدين، مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء، أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، وسعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وعبدالله أحمد بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وخالد ناصر العامري سفير الدولة لدى جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.