قتلى وعشرات الإصابات بعملية دهس على سوق في ألمانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن 11 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب ما يصل إلى 80 آخرين في عملية دهس بسيارة على سوق لعيد الميلاد في مدينة ماجدبورج الألمانية، الجمعة.

ولم تذكر الصحيفة مصادرها.

كانت حصيلة سابقة أشارت إلى إصابة 60 إلى 80 شخصا.

وقالت مصادر في الحكومة المحلية إن الشرطة اعتقلت السائق.

وأعلن متحدث باسم حكومة ولاية مجدبورج أن الحادث "ربما كانت هجوما".

وقالت مصادر أمنية إن الرجل لم يكن في السابق مدرجا على قائمة المراقبة الخاصة بأجهزة إنفاذ القانون.

وأظهرت مقاطع فيديو، على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، سوق عيد الميلاد، الواقع بالقرب من مبنى البلدية، وهو يعج بسيارات الإسعاف والمسعفين.