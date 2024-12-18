اليوم.. وزير الصحة يفتتح المؤتمر الدولي الثالث للأشعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تنطلق اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للأشعة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

وتشارك النقابة العامة للعلوم الصحية في المؤتمر العام للأشعة، الذي تنظمه وزارة الصحة على مدار 3 أيام، في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري، باعتبارها إحدى الجهات المعنية بتخصص الأشعة والتصوير الطبي في مصر.

ويُلقي المؤتمر الضوء على التطور التكنولوجي لأحدث الأجهزة العالمية في مجالات الأشعة المختلفة، والبروتوكولات الجديدة التي تتناسب مع العمل على هذه الأجهزة، بما يخدم صحة المريض.

كما يتيح الفرصة أمام شركاء المنظومة الصحية من القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة للاطلاع على هذه الأجهزة وجلبها إلى المنشآت الصحية المقدمة للخدمة، بهدف توفير أعلى التقنيات في التصوير الطبي والأشعة، والحد من الأخطاء الناتجة عن التشخيص غير السليم بسبب ضعف جودة صور الأشعة.