«كلام سوشيال ميديا».. متحدث الزمالك يكشف مفاجأة بشأن صفقة سيرجيو راموس

الشارقة - اميمة ياسر -

قال أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، إنه من الممكن تدعيم فريق كرة القدم الأول بالقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الجارية، بصفقات جديدة.

وأكد أحمد سالم متحدث الزمالك، في تصريحات لبرنامج «ملعب أون»، رفقة الإعلامي إبراهيم عبدالجواد: «في أمور بنسمع عنها زينا زي الجماهير على السوشيال ميديا، وتطورات صفقة راموس والأرقام التي تشاع، هي مجرد أحاديث على السوشيال ميديا، فقط لا غير».

وحول طلب راموس 4 مليون يورو، من أجل إتمام التعاقد مع الزمالك، قال سالم خلال تصريحات عبر فضائية «أون تايم سبورتس 1»: «معنديش معلومة، والمفاوضات مع اللاعبين سرية وتخص اللاعب ووكيله».

ودعم الزمالك صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع المغربى محمود بنتايك، ظهير أيسر فريق سانت إيتيان الفرنسى، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بنية البيع، ومحمد حمدى، ظهير أيسر إنبى، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، والبولندى كونراد ميشالاك، جناح فريق أحد السعودى، لمدة موسم واحد على سبيبل الإعارة بنية البيع، والمهاجم الفلسطينى عمر فرج، لمدة 4 مواسم، والمهاجم السنغالى سيدى ندياى، والمدافع جيفرسون كوستا، مدافع منتخب غينيا بيساو لمدة 4 مواسم.