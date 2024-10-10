شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لاعبين مصريين خرجوا من الدوري المصري إلى الاحتراف الخارجي.. منعم وخضر أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل غياب بعض اللاعبين الذين ظهروا بشكل قوى المواسم الماضية للاحتراف الخارجي ببعض الأندية الأوروبية.

بينما ذهب بعض اللاعبين الاخرين الى الدوريات العربية بحثا عن فرصة للمشاركة بشكل مستمر بعض تهميش الأجهزة الفنيه لهم الموسم الماضى.

ويأتي في مقدمة تلك اللاعبين :

_ محمد عبد المنعم أنتقل من فريق الأهلي الى فريق نيس الفرنسي.

_ أحمد عبد القادر أنتقل من فريق الأهلي الى فريق قطر القطري.

_ يوسف عفيفي من فريق الأهلي إلى فريق أسيريسكا السويدي.

_ عمر خضر من فريق زد إلى فريق أستون فيلا الانجليزي.

_ سيف الخشاب من فريق إنبي إلى فريق أستيراس اليوناني.

_ كريم حامد من فريق الزمالك الى فريق بانسيراكوس اليوناني.

_ محمود علاء من فريق الزمالك الى فريق السويحلي الليبي.

_ عمرو مرعى أنتقل من فريق المقاولون العرب الى نادي البطين السعودي