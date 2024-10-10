شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه ومرموش يخطفان الأضواء فى تدريب منتخب مصر استعدادا لموريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف ثنائي منتخب مصر محمود حسن تريزيحيه وعمر مرموش الأضواء في تدريب الفراعنة تحت قيادة حسام حسن استعدادا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و15 أكتوبر الجاري، في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

ويستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا في السابعة مساء الجمعة الموافق 11 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

وقدم الثنائي مستوى مميزا للغاية في التدريبات، أظهر موهبتهما التي ظهرت بقوة في الموسم الحالي، حيث يحتل مرموش صدارة الدوري الألماني، بينما يقدم تريزيجيه مستويات مميزة مع الريان القطري.

وجاءت القائمة كالتالي: محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل.

ويتصدر المنتخب الوطني مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وذلك قبل خوض الجولة الثالثة في المجموعة أمام موريتانيا الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط.