إطلاق مبادرة البيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للتعليم الإلكتروني مبادرة البيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي ”AI Sandbox in Digital Learning“.وتهدف إلى توفير بيئة مرنة للمطورين والممارسين والجهات، لتجربة وتطوير حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار وتطوير الممارسات في التعليم الرقمي، والذي يسهم بدوره في رفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته، كما يعزز من الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وتعد المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المملكة، حيث توفّر بيئة داعمة ومُمكِّنة للخبراء والباحثين والممارسين والمطورين لتجربة وتطوير الحلول في عدة مجالات في التعليم الرقمي، بالإضافة إلى دعم تسريع عملية تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم الرقمي.علاوةً على بناء مجتمع ممارسين من الخبراء والباحثين في هذا المجال، حيث تستهدف كافة الأفراد من الباحثين والمطورين والممارسين والجهات الحكومية والخاصة التي لديها تجارب بحثية أو أدوات ومنتجات ترغب في تجربتها في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي.تركّز المبادرة على تطوير أساليب التدريس باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطوير المحتوى الرقمي التكيفي بالإضافة إلى تطوير المهارات وذلك من خلال توفير مجموعة من الممكنات لتحقيق الأهداف والتي تشمل الأدوات التقنية والموارد التي تدعم عملية البحث والتطوير والاختبار، وإتاحة الوصول إلى البيانات وبيئات التعلم، توفير استشارات من قبل خبراء ومختصين، بالإضافة لتسهيل التواصل والربط مع الجهات الداعمة والمموِّلة.يُشار إلى أن مبادرة البيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي، تأتي ضمن المبادرات الاستراتيجية للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالشراكة مع عددٍ من الجهات الوطنية: هيئة الحكومة الرقمية، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ”منشآت“، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، والمركز الوطني للمناهج.ودعا المركز كافة المهتمين في مجالات الذكاء الاصطناعي بالتعليم الرقمي، للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمركز www.nelc.gov.sa وللاستفسار يمكن التواصل عبر القنوات الرسمية، من خلال الرقم الموحد «15991 9200» أو البريد الإلكتروني [email protected].