شكرا لقرائتكم خبر "متمم" يستعرض مشاورات المادة الرابعة ودور المملكة في رئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظّم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، اليوم الأربعاء 6 ربيع الثاني 1446هـ الموافق 9 أكتوبر 2024م، محاضرة بعنوان "مشاورات المادة الرابعة ودور المملكة في رئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي" قدّمها الدكتور رياض محمد الخريّف وكيل رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، بهدف رفع الوعي بمشاورات المادة الرابعة والعلاقة بين المملكة والصندوق، وذلك بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وخلال المحاضرة، أوضح الدكتور الخريّف ماهية مشاورات المادة الرابعة، وآلية إجرائها، والهدف منها، واستعرض أهم نتائج تقرير مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، مُبيناً أبرز ما شمله تقرير الخبراء بالأرقام وما لفت نظر خبراء الصندوق.

كما قدّم الدكتور الخريّف لمحة تاريخية عن نشأة وأدوار صندوق النقد الدولي تجاه اقتصادات الدول، مسلطاً الضوء على دور المملكة في رئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ودور المملكة الرائد في مجال المالية الدولية وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.

يُذكر أن هذه المحاضرة تأتي امتداداً لسلسلة من الأنشطة التي دأب مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" على تنظيمها، في إطار القيام بدوره في إثراء ونشر المعرفة المالية.