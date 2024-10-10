"متمم" يستعرض مشاورات المادة الرابعة ودور المملكة في رئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي

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وخلال المحاضرة، أوضح الدكتور الخريّف ماهية مشاورات المادة الرابعة، وآلية إجرائها، والهدف منها، واستعرض أهم نتائج تقرير مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، مُبيناً أبرز ما شمله تقرير الخبراء بالأرقام وما لفت نظر خبراء الصندوق.
كما قدّم الدكتور الخريّف لمحة تاريخية عن نشأة وأدوار صندوق النقد الدولي تجاه اقتصادات الدول، مسلطاً الضوء على دور المملكة في رئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ودور المملكة الرائد في مجال المالية الدولية وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.
يُذكر أن هذه المحاضرة تأتي امتداداً لسلسلة من الأنشطة التي دأب مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" على تنظيمها، في إطار القيام بدوره في إثراء ونشر المعرفة المالية.
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