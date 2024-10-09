فراس البريكان على مقاعد بدلاء السعودية أمام اليابان

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير لها اليوم أن النجم الدولي السعودي فراس البريكان سيكون متواجدًا على مقاعد بدلاء المنتخب السعودي في مواجهة اليابان بتصفيات كأس العالم.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، مساء غد الخميس من أجل متابعة مباراة القمة المرتقبة بين السعودية واليابان إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 المقبلة.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن فراس البريكان سيكون على مقاعد البدلاء نظرًا لتأثرة بنزلة البرد التي تعرض لها قبل يومان، حيث سيكون متاحًا للمشاركة احتياطيًا حسب الرؤية الفنية للمدرب مانشيني وحسب سير المباراة.

مانشيني يستقر على تشكيل المنتخب السعودي أمام اليابان

استقر المدير الفني روبيرتو مانشيني على تشكيل المنتخب السعودي الذي سيدخل به مباراة الغد ضد اليابان، ضمن الكلاسيكو الذي يحسم صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات المونديال.

تشكيل السعودية المتوقع ضد اليابان ..

حارس المرمى: الكسار

الدفاع: سلطان الغنام – تمبكتي – لاجامي – سعود عبد الحميد

الوسط: حامد الغامدي – عبد الإله المالكي مصعب الجوير

الهجوم: أيمن يحيى – صالح الشهري – سالم الدوسري

موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات المونديال

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء مباراة السعودية واليابان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة مساء غد الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024.

القنوات الناقلة و معلقين مباراة السعودية ضد اليابان :

- حسن العيدروس على قنوات beIN

- خليل البلوشي على قنوات الكأس