السعودية | الموقع الإلكتروني لـ “برنامج التوائم الملتصقة”.. تصميم عصري وعرض تفاعلي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يتميز الموقع الإلكتروني للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، بتصميمه العصري الجذَّاب، والخلفية التفاعلية التي تبرز مقاطع فيديو من عمليات فصل التوائم الملتصقة، والإحصاءات والأرقام المتعلقة بإنجازات البرنامج باللغتين العربية والإنجليزية.

ويحوي الموقع الذي دشّنه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تزامنًا مع فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة المنعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 24 إلى 25 نوفمبر 2024م، قسمًا مخصصًا لعرض الجهود الإنسانية والإغاثية للمملكة على مدى عقود، إضافة إلى قسم خاص عن تاريخ التوائم الملتصقة، وشركاء النجاح الذين أسهموا في هذه المهمة الإنسانية النبيلة.

ويعرض الموقع بطريقة مشوقة التسلسل الزمني لعمليات فصل التوائم منذ انطلاق البرنامج عام 1990م حتى اليوم، مصحوبًا ببيانات تفصيلية تشمل خريطة تفاعلية توضح الدول المستفيدة من هذه العمليات الرائدة؛ مما يعزز من فهم الزوار أهمية البرنامج على المستوى الدولي.

وخصص الموقع الإلكتروني للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة قسمًا يُبرز أسماء أعضاء الفريق الطبي والجراحي الذي أسهم في دراسة وتقييم الحالات، وإجراء العمليات الجراحية، ومتابعة الوضع الصحي للتوائم بعد فصلهم، إضافة إلى مكتبة فيديو مخصصة لإنجازات البرنامج، وروابط تنقل المستخدم إلى موقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومنصة المساعدات السعودية، والبوابة السعودية للتطوع الخارجي، ومنصة ساهم، مع توضيح طرق الاتصال بالمركز.

ويمكن زيارة الموقع على الرابط الإلكتروني التالي: https://sctp.ksrelief.org/home/index .

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