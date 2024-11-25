السعودية | الهيئة العامة للغذاء والدواء: منتجات “شبيه الحليب” آمنة ولا تشكل أيَّ خطورة

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء: منتجات “شبيه الحليب” آمنة ولا تشكل أيَّ خطورة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_نوف الحربي
أكّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن منتجات الحليب والألبان “شبيه الحليب” المتوافرة في الأسواق تخضع للوائح الفنية والمواصفات الصادرة عن الهيئة، مشيرة إلى أنها آمنة وليست لها مخاطر.
وأضافت “الغذاء والدواء” رداً على استفسار أحد المتابعين حول مخاطر منتجات “شبيه” الألبان والحليب، أن كل المواد المستخدمة في هذه المنتجات تخضع للوائح الفنية والمواصفات الصادرة من الهيئة.
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