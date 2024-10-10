عقبة أخيرة تهدد إنتقال زيكو إلى الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - دخلت مفاوضات الأهلي مع نادي زد لحسم صفقة مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" المراحل الحاسمة في ظل تمسك محمد رمضان المدير الرياضي بضم اللاعب.

ولمع اسم زيكو لتدعيم خط هجوم الأهلي خاصة أنه يجيد في عدة مراكز سواء الجناح أو صانع اللعب، وظهر بصورة مميزة في الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي مع نادي زد.

وظهرت عقبة أخيرة في طريق مفاوضات الأهلي مع لاعب زد وهي تمسك مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد ببقاء اللاعب لعدم القدرة على ضم عنصر بديل في الموسم الحالي.

ورشح هاني رمزي رئيس لجنة اكتشاف المواهب مهاجماً غانياً للانضمام إلى صفوف الفريق الأحمر وهو ما تم تقديمه في تقرير رسمي لمحمد رمضان المدير الرياضي بجانب بعض اللاعبين الأجانب الذين تم ترشيحهم للانتقال للفريق الأحمر.

الأهلي يواصل إستعداداته للسوبر المصري

ويواصل الأهلي تدريباته استعداداً للسفر للإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري لخوض منافسات كأس السوبر المحلي، ويلعب الفريق مباراة ودية غداً الجمعة ضد حرس الحدود على أن يلعب مباراة ودية ثانية قبل السفر للإمارات.

وتأكدت جاهزية ياسر إبراهيم مدافع الأهلي لخوض منافسات السوبر بعد تعافيه من نزلة برد حادة بينما يجري محمد هاني الظهير الأيمن نزع للركبة الصناعية التي قام بتركيبها بعد 6 أسابيع.