شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتألق فى تدريب منتخب مصر استعدادا لموريتانيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق الدولي المصري محمد صلاح في تدريبات منتخب مصر استعدادا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و15 أكتوبر الجاري، في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وظهر صلاح في جاهزية عالية استعدادا لمباراتي موريتانيا، وطبعت الابتسامة على وجه في التدريبات ما يؤكد الحالة المعنوية العالية التي عليها قائد المنتخب.

ويستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا في السابعة مساء الجمعة الموافق 11 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

وجاءت القائمة كالتالي: محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل.

ويتصدر المنتخب الوطني مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وذلك قبل خوض الجولة الثالثة في المجموعة أمام موريتانيا الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط.



محمد صلاح في تدريبات المنتخب



محمد صلاح وعمر مرموش في تدريبات المنتخب



صلاح ومصطفى محمد وربيعة وشحاتة في تدريبات المنتخب