شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سالم: إيجاريا تحت الاختبار فى الزمالك ولبيب الأقرب لرئاسة بعثة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادى الزمالك، إن اللاعب الإنجليزى ذا الأصول النيجيرية أوفى إيجاريا أتى إلى مصر من أجل التجربة الفنية، مؤكداً أن اللاعب اجتاز نسبة كبيرة من الكشف الطبي حتى الآن.

وأوضح سالم خلال تصريحات تليفزيونية أن نقطة عدم مشاركة اللاعب في المباريات وابتعاده عن الملاعب منذ فترة طويلة تكررت في وقت سابق مع أكثر من لاعب وعاد بشكل أفضل، متابعا: "اللاعب أتى إلى مصر للتجربة الفنية وإجراء الكشف الطبي، وبالفعل تخطى جزءا كبيرا منه ومتبقى جزء آخر".

وكشف المتحدث الرسمي لنادى الزمالك أن حسين لبيب رئيس النادى الأبيض الأقرب لرئاسة البعثة في السوبر المحلى الرباعى بالإمارات حتى الآن.

فى سياق متصل، يخضع اللاعب الإنجليزى ذو الأصول الأفريقية أوفى إيجاريا لاختبار فنى تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول، في ودية بتروجت المقرر لها غداً الخميس في إطار استعدادات الفريق الأبيض لبطولة السوبر الرباعى المصري في الإمارات.

وتأتى ودية بتروجت أولى اختبارات إيجاريا فنياً بعد اجتيازه 90% من الكشف الطبي، حيث يتبقى بعض الرتوش النهائية، يجريها اللاعب في أحد المستشفيات الكبرى خلال الساعات القادمة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الكروى.

وينوى مسئولو نادى الزمالك التوقيع مع إيجاريا لمدة 3 مواسم حال اجتيازه الاختبارات الفنية، خاصة أن اللاعب بعيد عن الملاعب منذ عامين ولم يشارك في المباريات، وهو الأمر الذى تسبب في تحفظ مسئولي القلعة البيضاء على الصفقة.

ولم ينتقل أوفى إيجاريا لأى نادٍ منذ رحيله عن صفوف ريدنج الإنجليزى فى شهر يناير الماضى، كما سيشارك اللاعب فى التدريبات مع الفريق الأبيض ليتم تقييمه من قبل الجهاز الفنى بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قبل إتمام الزمالك التعاقد معه.

إيجاريا يبلغ من العمر 26 عامًا وبدأ مسيرته في ناشئين أرسنال، ثم انتقل لأكاديمية ليفربول، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2016 تحت قيادة يورجن كلوب، وشارك في 8 لقاءات بقميص الفريق الأول، وخاض اللاعب عدة تجارب مع أندية سندرلاند، رينجرز الإسكتلندي وريدينج، قبل أن ينتقل للأخير بصفة نهائية في 2020، وانتهى ارتباطه بـ الفريق الإنجليزي في شهر يناير الماضي.