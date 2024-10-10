خالد الغندور: لاعب من الأهلي أو الزمالك مهدد بالإيقاف بسبب المنشطات في السوبر الإفريقي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي خالد الغندور، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن وجود أزمة في تحاليل لاعب في مباراة السوبر الأفريقي التي جمعت بين الأهلي والزمالك بالسعودية.

وقال الغندور في تصريحات عبر قناة «المحور»: «مصادر مسؤولة في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أكدت وجود أزمة في تحاليل لاعب في مباراة السوبر الأفريقي التي جمعت بين الأهلي والزمالك بالسعودية».

وأضاف: «المصادر أكدت أن لجنة تابعة لمنشطات الكاف توجهت إلى فندق الإقامة كما هو متبع قبل أي مباراة، وأجرت تحاليل لـ 4 من الأهلي وهم عمرو السولية ويحيى عطية الله وعمر كمال عبدالواحد وعمر الساعي، بالإضافة إلى 2 عقب المباراة وهم طاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير».

وأكمل:«لجنة المنشطات أيضا أجرت تحاليل قبل المباراة لـ 4 من الزمالك وهم، محمد صبحي ومصطفى الزناري وناصر ماهر ومحمود بنتايك، وبعد المباراة فيه 2 وهم، عبدالله السعيد وكونراد ميشالاك».

وأختتم الغندور:«في لاعب من الـ 12 لاعب، وأنا مش هذكر اسمه، ضروري عن طريق ناديه يثبت بالتقارير الطبية والروشتات العلاجية، أنه يتناول نوع دواء معين بسبب مرض يعاني منه، حتى يثبت براءته أمام مكافحة المنشطات، لأن العينة حاليا يتم تحليها في أحد المعامل بأوروبا وعلى أساس التقارير الطبية سيتم تبرئته أو استدعاءه لتحليل العينة الثانية وإثبات تورطه في تناول المنشطات».