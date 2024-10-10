الامارات | طرق دبي تعرض أبرز مبادراتها في «جلوبال ريل 2024»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت هيئة الطرق والمواصلات في دبي في المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية، الذي يقام في الفترة من 8-10 أكتوبر الجاري على أرض المعارض في العاصمة أبوظبي، وتنظّمه شركة «قطارات الاتحاد»، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات.

وتشارك هيئة الطرق والمواصلات في هذا الحدث العالمي، بجناح يسلّط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات التي تنفذها في مجال البنية التحتية للنقل، منها مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، وأنظمة النقل المعلقة، ومحطة المترو الذكية، ونظام تطوير فحص السكك الحديدية للمترو، ومراقبة تدفق الركاب في محطات وعربات المترو، ونظام البطاقة الموحدة (نول) لدفع تعرفة استخدام وسائل المواصلات.

وعرضَ جناح الهيئة كذلك عدداً من المحاور التقنية منها: نظام تعرفة القطارات مع بطاقات نول المتمثل بأنظمة التعرفة في محطات مترو وترام دبي، وبطاقات نول المعزّزة لأنظمة التعرفة، وبطاقات نول الحديثة وإمكانية الوصول إلى وسائل النقل الجماعي وكفاءتها، وتطبيق مراقبة وحماية الإيرادات المتمثّلة بالتطبيقات القائمة على الويب لحماية إدارة عمليات التعرفة، وإدارة الأصول والتهيئة الهندسية لمترو وترام دبي، وهي جزء لا يتجزّأ من إطار عمل الهيئة. كما عرضَ جناح الهيئة محاور أخرى، منها: تهيئة الأصول، وإدارة البيانات، والهندسة النظامية، وقابلية التشغيل البيني للبيانات.