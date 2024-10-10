الجالية اللبنانية: دعم الإمارات للبنان رسالة أخوة وإنسانية

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (أبوظبي)

تعيش الجالية اللبنانية في الإمارات لحظات امتنان عميقة بعد إعلان الحكومة الإماراتية إطلاق حملة الإغاثة «معك يا لبنان»، التي خصصت مبلغاً قدره 100 مليون دولار لدعم اللبنانيين النازحين من المناطق المنكوبة والمتأثرة بالقصف الإسرائيلي. هذه المبادرة الإنسانية الكبيرة تأتي لتؤكد مجدداً دعم الإمارات للبنان حكومة وشعباً في أوقاته العصيبة.

وأشاد العديد من أفراد الجالية اللبنانية في الإمارات بكرم الحكومة الإماراتية، معتبرين أن الحملة تأتي استكمالاً لنهج طويل من العلاقات الأخوية والتضامن بين البلدين.

وترى نادين سعادة التي تعمل في مجال التأمين أن هذه الحملة تبرز الروح العربية الحقيقية التي تجمع الإمارات ولبنان، لافتة إلى أن هذه المساعدات تأتي لتخفف من الأعباء وتعطي الأمل للكثيرين الذين يعانون جراء الظروف المؤلمة والنزوح. وقالت: إن الإمارات لطالما كانت نموذجاً للدعم المتواصل، وحملة «معك يا لبنان» تؤكد أن الإمارات لا تزال نموذجاً يحتذى به في التضامن العربي، مؤكدة أن إطلاق حملة إغاثة بقيمة 100 مليون دولار يعكس عمق العلاقات ويثبت أن الإمارات كانت وما تزال دائماً إلى جانب لبنان».

ولم تقف الجالية اللبنانية في الإمارات مكتوفة الأيدي بعد الإعلان عن الحملة، بل بادرت إلى تنظيم فعاليات ونشر الوعي حول كيفية التطوع والمشاركة والتبرع.

وقال نزار زياد أبو حسن المتخصص في التسويق الرقمي ومنسّق مجموعات الجالية اللبنانية: «الحرب في لبنان تؤلمنا في قلوبنا. نود أن نشكر الإمارات قيادة وشعباً على دعمهم المستمر لأهلنا في لبنان. هذه مبادرة ليست بجديدة على الإمارات، فهم دائماً سباقون في عمل الخير. نود أن نعبّر عن محبتنا لكم ونسأل الله أن يحفظ لبنان وجميع الدول العربية».

وقال يورغو البيطار الذي يعمل في المجال الإعلامي إنها ليست المرة الأولى التي تقف فيها الإمارات العربية المتحدة إلى جانب لبنان، لذلك ليس مستغرباً أن نشهد هذه الحملة الإغاثية المهمة التي تمد يد العون للشعب اللبناني الذي يعاني في هذه الحرب والمحنة التي نأمل أن تنتهي قريباً. ولفت إلى أن الإمارات بمبادراتها الإنمائية والإنسانية التي لم تبخل فيها يوماً على الشعب اللبناني، تثبت مجدداً أنها السند الصلب والملجأ الآمن للبنانيين، مقيمين ومغتربين، في الأيام الصعبة كما في كافة المناسبات، فالشكر الكبير للقيادة الإماراتية الحكيمة والشعب الإماراتي الشقيق.

من جانب آخر، يؤكد العديد من اللبنانيين أن مثل هذه الحملات تلعب دوراً محورياً في تحسين الأوضاع على الأرض، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وقالت نسرين جيلبير التي تعمل في المجال المالية والمحاسبة: «إن التبرعات الضخمة وحملات الإغاثة تساعد في توفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة، مؤكدة أن كل دولار يُجمع يساهم في تغيير حياة شخص ما في لبنان».

وأشارت إلى أن حملة «معك يا لبنان» تعتبر جزءاً من سلسلة طويلة من المبادرات الإماراتية التي تستهدف دعم لبنان في أوقات الأزمات. ففي عام 2020، بعد انفجار مرفأ بيروت، أطلقت الإمارات حملة إغاثية ضخمة ساهمت في توفير مساعدات إنسانية عاجلة. وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ عدة سنوات، كانت الإمارات دائماً في طليعة الدول التي قدمت المساعدات المالية والعينية، بالإضافة إلى المبادرات الأخرى في قطاعات مختلفة.

وقال ماهر بيومي الذي يعمل في مجال التصميم الغرافيكي: إن حملة «معك يا لبنان» لإغاثة شعبنا في لبنان الذي يعاني تبعات القصف المستمر على المناطق والقرى، ليست استثناء بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة. فقيادة الدولة والحكومة لطالما ساندوا لبنان وشعبه في مختلف الظروف التي مر بها، وحملة الإغاثة مع حزمة المساعدات الإنسانية العاجلة بقيمة 100 مليون دولار أميركي التي أرسلت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية محملة بمساعدات تحمل 40 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة ليست إلا مبادرة جديدة من الأيادي البيضاء في دولة الإمارات.

وأكد أن الحكومة الإماراتية أثبتت مراراً وتكراراً أنها شريك حقيقي للبنان، ومبادراتها الكريمة والسخية تأتي دائماً في الوقت المناسب.