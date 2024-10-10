"بعد إيقافها لأسباب أخلاقية".. من هى الحكمة التركية كارا أرسلان؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم إيقاف، الحكمة إليف كارا أرسلان للإيقاف مدى الحياة وشطبها من لجنة الحكام، من قبل الاتحاد التركي لكرة القدم.

وكانت صحيفة " ذا صن البريطانية" كشفت، أن قرار إيقاف الحكمة التركية، جاء بعد مزاعم وجود مقطع فيديو جنسي لكارا أرسلان، رفقة أورهان أردمير مفتش حكام الدوري التركي.

من هي كارا أرسلان؟

ويعود مسقط رأس أرسلان إلى مدينة أسطنبول في تركيا.

وولدت كارا أرسلان في أسطنبول بتركيا، في عام 2000، هى تبلغ من العمر حالياً 24 عاماً.

وتحولت أرسلان صاحبة ال 24 عاماً إلى مجال التحكيم، بعد أن اعتزلت كرة القدم بسبب الإصابة.

كما أنها مارست كرة القدم لعدة سنوات رفقة فريق بشكتاش التركي، قبل أن تتوقف بسبب الإصابة.

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