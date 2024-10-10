أكرم حسني يخوض دراما رمضان 2025 بـ«الكابتن»

تعاقد الفنان أكرم حسني مؤخرا علي عمل درامي جديد بعنوان «الكابتن» من إخراج معتز التوني ،ومن المقرر ان يخوض به موسم رمضان المقبل 2025 .

تفاصيل مسلسل «الكابتن»

مسلسل «الكابتن»يدور في إطار اجتماعي كوميدي، من بطولة أكرم حسني ، واخراج معتز التوني ، وتواصل الجهة المنتجة انهاء التعاقدات مع النجوم المشاركين في البطولة خلال الفترة المقبلة، للاستقرار على موعد بدء التصوير.

تفاصيل ظهور أكرم حسني في الحلقة الثانية من «ديبو»

في سياق أخر ظهر الفنان أكرم حسني كضيف شرف في مسلسل "ديبو" بطولة النجم محمد أنور، والتي استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة بعد عرض أول حلقتين من المسلسل عبر السوشيال ميديا.

وظهر الفنان أكرم حسني كضيف شرف في الحلقة الثانية من مسلسل الرعب الكوميدي "ديبو"، الذي يُعرض على منصة "يانجو بلاي"، وقدم حسني شخصية "إبراهيم الغرقان" بملابس مستوحاة من فترة التسعينات.

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