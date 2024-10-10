شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبى فى حوار مفتوح اليوم مع لجنة الشئون الخارجية بالصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

تستضيف لجنة الشئون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين اليوم الخميس، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان بيرجر في حوار مفتوح بعنوان "مصر والاتحاد الأوروبي .. من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية في ظل أوضاع المنطقة".

وقال حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الشئون العربية والخارجية، إن هذا اللقاء يأتي في إطار أنشطة اللجنة الهادفة إلى تعزيز العلاقات مع العالمين العربي والدولي، وفتح حوار فكري لمزيد من التواصل وفهم وتحليل مايجري الآن من أحداث في المنطقة والعالم بين المؤسسات المصرية والدول الأخرى وممثليها في القاهرة.

وتابع الزناتي، أنه خلال شهر يناير الماضي، اتفقت الدولة المصرية مع الاتحاد الأوروبي على رفع مستوى التعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهي خطوة لمزيد من التعاون الاقتصادي والسياسي.

وأضاف الزناتى، أن هذه الفعاليات تتيح للصحفيين فرصة الاطلاع على المواقف الرسمية للدول تجاه القضايا العربية والدولية، مما يساعدهم على تقديم تغطية صحفية موضوعية ، كما تساهم النقاشات في رفع مستوى الوعي حول التحديات والفرص التي تواجه مصر على الساحة الدولية.