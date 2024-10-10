اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الوردانية أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح إضافة إلى اشلاء يتم العمل على تحديد هوية أصحابها بإجراء فحوص الDNA.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: 5 شهداء و 12 جريحا وأشلاء في حصيلة محدثة لغارة العدو الإسرائيلي على الوردانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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