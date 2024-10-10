شبكة ABC: اسرائيل ستضرب المواقع العسكرية التقليدية في ايران وتستثني المواقع النووية والنفطية

‏تحدث الرئيس الاميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيًا يوم الأربعاء، وفقًا للبيت الأبيض.

‏واوضح البيت الأبيض إن نائبة الرئيس كامالا هاريس انضمت أيضًا إلى المكالمة.

‏ولفتت شبكة "ABC" الى ان هذه أول مكالمة هاتفية بين الزعيمين منذ شهور، ومنذ ذلك الحين اشتدت حدة القتال في الشرق الأوسط مع استمرار إسرائيل في حربها ضد حماس في غزة بينما تسعى أيضًا إلى استئصال البنية التحتية لحزب الله في لبنان.

‏وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين إن المكالمة استمرت حوالي 30 دقيقة وتضمنت "مجموعة من القضايا".

‏وقالت جان بيير: "كانت مباشرة ومثمرة". وقد استغرق مناقشة خطط إسرائيل للرد على إيران أغلب المكالمة، ولكن مستقبل الحملة الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان نوقش أيضًا بالتفصيل، وفقًا لمسؤول أميركي مطلع على المكالمة.

‏وتدرس إسرائيل حاليًا ردها على هجوم صاروخي شنته إيران الأسبوع الماضي. وقد أسقطت إسرائيل وابل الضربات إلى حد كبير، بمساعدة الجيش الأميركي، ولم تسفر عن أي خسائر كبيرة في الأرواح.

‏وذكر المسؤول الأميركي المطلع على المكالمة إنه في حين لم يقدم نتانياهو رؤية نهائية كاملة للهجوم المضاد، إلا أن أعضاء إدارة بايدن ما زالوا راضين نسبيًا عن مستوى التفاصيل التي تمت مشاركتها وشعروا أن الحكومة الإسرائيلية كانت متقبلة لحججهم بشأن التمسك بالأهداف العسكرية التقليدية بدلاً من مواقع الإنتاج النووي أو النفطي.

‏وتأمل إدارة بايدن في كبح جماح الرد الإسرائيلي على الضربات. ولكن حتى الآن، تم إحباط جهوده الدبلوماسية في المنطقة إلى حد كبير.

‏وذكر المسؤول الأميركي إنه على الرغم من توتر العلاقات بين بايدن ونتانياهو، فإن أجواء المكالمة التي جرت يوم الأربعاء كانت ودية.

‏وكان من المقرر أن يلتقي وزير الدفاع لويد أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في واشنطن هذا الأسبوع، لكن غالانت أرجأ رحلته إلى الولايات المتحدة.

‏وأحالت نائبة السكرتير الصحفي في البنتاغون سابرينا سينغ الأسئلة إلى الحكومة الإسرائيلية عندما سُئلت عن سبب تأجيل جالانت للرحلة.

‏ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر قولها قبل ساعة من إعلان البنتاغون، إن نتنياهو "طالب" غالانت بعدم المغادرة إلى الولايات المتحدة حتى يتحدث مع بايدن.

‏وأكد مكتب نتانياهو لشبكة "إيه بي سي نيوز" أن الرئيس السابق دونالد ترامب تحدث مع نتنياهو "قبل حوالي أسبوع".

‏واوضح مكتب رئيس الوزراء إن ترامب "اتصل بمبادرة منه" بنتنياهو و"هنأه" على "الإجراءات الحاسمة والقوية التي نفذتها إسرائيل ضد حزب الله".

‏وقالت جان بيير إنها لا تستطيع التحدث عن محادثتهما عندما سُئلت عن رد فعلها على مكالمة ترامب ونتنياهو.

‏وقالت جان بيير "أجرى الرئيس بايدن محادثة مع رئيس الوزراء. كما ذكرت، أجريا أكثر من اثنتي عشرة محادثة منذ العام الماضي، منذ 7 تشرين الاول 2023. وأعتقد أن ما رأيته من هذه الإدارة هو الدعم المستمر لأمن إسرائيل".