شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. مقتل 5 مسعفين في غارة للاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

غارات الاحتلال

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ليل الأربعاء/ الخميس مقتل 5 من عناصر الدفاع المدني في غارة للاحتلال على جنوب لبنان.وذكر بيان للوزارة أن "العدو الإسرائيلي جدد هذه الليلة استهداف طواقم الإنقاذ والإسعاف ضاربا بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية والمواثيق الإنسانية".وأوضح أن الغارة نفذت على مركز الدفاع المدني في بلدة دردغيا "ما أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد خمسة من المسعفين ورجال الإنقاذ في المركز".ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي مجددا إلى اتخاذ "موقف حازم يحول دون مضي العدو قدما بهذه الاعتداءات التي تضاعف ويلات الحرب".