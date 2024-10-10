"النشرة": غارتان إسرائيليتان على مركز الدفاع المدني اللبناني وصالون الكنيسة في بلدة دردغيا

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارتين على مركز الدفاع المدني اللبناني وصالون الكنيسة في بلدة دردغيا ومعلومات عن سقوط أربعة شهداء على الأقل

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