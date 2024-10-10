القاهرة الاخبارية: اجتماعات حماس وفتح بالقاهرة بحثت "ترتيبات فلسطينية"

بحث اجتماع حركتي حماس وفتح الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، "ترتيبات فلسطينية تتعلق بالتطورات الراهنة"، على أن يستأنف الخميس.

جاء ذلك وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية عن مصادر لم تسمها، وسط استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وأفادت المصادر ذاتها بـ"انتهاء اليوم الأول من اجتماعات فتح وحماس بالقاهرة على أن تستأنف غدا".

وأشارت إلى أن "الاجتماعات ركزت على التطورات السياسية والميدانية بالمناطق الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني وناقشت عددا من الترتيبات المتعلقة بالتطورات الراهنة"، دون تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق الأربعاء، بدأ اجتماع حركتي فتح وحماس بالقاهرة "لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في ظل الأوضاع الراهنة"، وفق ما نقلته القناة عن مصادر مصرية.

وأضافت المصادر أن "الاجتماع يأتي لبحث آلية عمل اللجنة المعنية بإدارة المعابر وملفات الصحة والإغاثة ولإيواء والتنمية الاجتماعية والتعليم"، دون مزيد من التفاصيل.

بدورها، أعلنت حركة حماس، في بيان، عن عقدها اجتماعات مع وفد من حركة فتح في القاهرة، لبحث الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن اللقاء يُعقد بين "وفدي حركة حماس برئاسة د. خليل الحية عضو المكتب السياسي للحركة وحركة فتح برئاسة محمود العالول نائب رئيس الحركة".

ولفت المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة، طاهر النونو، إلى أن "هذه اللقاءات تهدف لبحث العدوان على قطاع غزة والتطورات السياسية والميدانية وتوحيد الجهود والصف الوطني".