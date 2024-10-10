شبانة: أمير توفيق مُدان ولم يحترم أسرار الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن البعض غضب من حديثه حول إدانة أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي الذي رحل عن منصبه، مشيرًا إلى أنه حصل على المعلومات والكواليس من أصحاب القرار داخل النادي، وهناك حالة استياء وغضب شديد بسبب تصريحاته عن أسرار عمل إدارة التعاقدات من أجل تبرئة نفسه أمام الجماهير.

وقال شبانة عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أمير توفيق تحدث عن عرض الأهلي لضم محمد علي بن رمضان، وكذلك ملف جاكسون موليكا، وعدد آخر من الصفقات التي لم تنجح، هو يريد إثبات براءته فقط، وأن النادي هو المدان، ومعلوماتي الدقيقة والصحيحة (أمير توفيق مُدان) في التحقيقات، وهذه المعلومات الصادقة".

وأضاف: "لا أسير وفقا لـ"الزيطة"، فهل أمير توفيق برئ والأهلي أصر على رحيله ؟، النادي طلب منه تقديم استقالته قبل إصدار البيان، وسيرحل أيضا عن شركة كرة القدم في نهاية الشهر هذه معلومات، وليس رأي شخصي".

وزاد: "ما كان يجب على أمير توفيق الحديث عن أسرار التعاقدات وكل هذه التفاصيل، وكنت أحب خالد الجوادي واحترمه، لكنه ايضا تحدث عن أسرار النادي، وانتقدت موقفه أيضا، فهل يصح أن تكون كل مشاكل وأسرار النادي في القنوات وعلى الهواء مباشرة، لم اعتاد على الأهلي بهذا الشكل، هناك حالة استياء داخل النادي كبيرة".