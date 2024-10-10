أعلنت ​وزارة الدفاع السورية​، في بيان، أنّ "نحو السّاعة الواحدة بعد منتصف اللّيل، شنّ العدو الإسرائيلي عدوانًا جوّيًّا من اتجاه شمال لبنان، مستهدفًا معملًا لتجميع السّيّارات في المنطقة الصّناعيّة في حسياء بريف حمص، وأحد المواقع العسكريّة في حماه؛ واقتصرت الخسائر على المادّيّات".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع السورية: عدوان جوي إسرائيلي استهدف معملًا بريف حمص وموقعًا عسكريًا في حماه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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