مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي لمخيم جباليا شمال غزة

أفادت مصادر لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل ثلاثة فلسطينيّين وإصابة آخرين، إثر قصف القوّات الإسرائيليّة لشارع الهوجا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

وكانت قد ذكرت "وفا" أمس، أنّ "طيران الاحتلال قصف مجموعةً من الخيام الّتي تؤوي نازحين في ساحة مستشفى "اليمن السعيد" في بلدة جباليا، ما أدّى إلى استشهاد 16 مواطنًا وإصابة آخرين"، مشيرةً إلى أنّ "كذلك، استشهد المصوّر الصّحفي محمد الطناني وأُصيب الصّحفي تامر لبد، في استهداف للاحتلال عند دوار أبو شرخ في جباليا، كما أُصيب المصور فادي الوحيدي برصاص قناص".

وأوضحت أنّ "عدد الضّحايا في قطاع غزة ارتفع منذ فجر الأربعاء، إلى 64 شهيدًا، 50 منهم في شمال القطاع".