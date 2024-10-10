تفاصيل ظهور باميلا أندرسون و ديمي لوفاتو بحفل جوائز glamour 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 10:20 صباحاً - حضر عدد كبير من نجمات العالم حفل جوائز مجلة غلامور لامرأة العام- Glamour Women of the Year Awards والمُقام في مدينة نيويورك، وجاء من أبرزهم كل من باميلا أندرسون، ديمي لوفاتو، بروك شيلدز، ويشهد الحفل تكريم عدد من النساء اللواتي قدمن مساهمات هامة في مختلف مجالاتهن.

باميلا أندرسون في إطلالة مميزة بدون مكياج

جاءت إطلالة النجمة الأمريكية باميلا أندرسون بشكل مميز حيث إرتدت فستان باللون الأخضر الفاتح مع رقبة شفافة، كما بدت دون أن تضع أي من مساحيق التجميل، وقد حصدت باميلا أندرسون جائزة Glamour Impact هذا العام.

فيما تألقت الفنانة ديمي لوفاتو خلال إطلالتها بفستان أسود مزود بكورسيه، ومكياج دخاني، فيما اختارت عارضة الأزياء الأمريكية بروك شيلدز أن تطل بفستانًا ذهبيًا مُغطى بالترتر مع شق جانبي، كما إرتدت حذاء باللون الذهبي. واختارت تسريحة شعرها باللون البني في تجاعيد فضفاضة تتدلى على كتفيها وظهرها.

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باميلا أندرسون وإختيارها للمرة الثانية الظهور بدون مكياج

يُذكر أن هذا الحفل لم يكن المرة الاولى التي ظهرت فيها النجمة باميلا أندرسون بدون مكياج، حيث أنها حضرت حفل الموضة لعام 2023 والذي أقيم في لندن العام الماضي، وظهرت الممثلة وعارضة الأزياء على السجادة الحمراء مرتدية زياً أبيض بالكامل يتكون من بنطال واسع الساق، وتي شيرت فضفاض، وسترة كريمية اللون ترتديها فوق كتفيها. ثم قامت بإضافة أقراط فضية صغيرة لإبراز إطلالتها.

وكان وجهها ظاهراً بوضوح، حيث سحبت شعرها إلى الخلف على شكل ذيل حصان منخفض، مما أظهر جمال وجهها، الذي احتل عناوين الأخبار لأول مرة عندما حضرت أسبوع الموضة في باريس بملابس راقية وبدون مكياج أيضاً.



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