شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج المسرحى أحمد عجيبة وتشييع الجنازة غدا فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

توفى منذ قليل المخرج أحمد عجيبة، مخرج مسارح الأقاليم، وأعلن الخبر نجله محمد عجيبة على حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله أبويا المخرج الكبير أحمد عجيبة، ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته، نسألكم الدعاء، ربنا يجعل مرضك في ميزان حسناتك، مع السلامة يا حبيبي، مع السلامة يا صاحبي".



ابن المخرج أحمد عجيبة يعلن وفاته

وحرص عدد من أصدقائه على نعيه من خلال حساباتهم بموقع فيس بوك، حيث كتب الفنان والمخرج محمد الدسوقي: "مع السلامة يا صاحبي المحترم الفنان المخرج أحمد عجيبة، ابن بورسعيد في ذمة الله تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا وأسرته وأحبائه الصبر والسكينة والثبات"، مضيفاً: "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر غداً الخميس، من مسجد الكريم والمدفن بمقابر بورسعيد باب 3 شارع كسرى.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".

قدم المخرج عجيبة العديد من الأعمال المسرحية الشبابية والثقافية الهامة، وقام بتقديم عروضه على العديد من المسارح الهامة في مصر، مثل: "مسرح البالون، والمسرح القومي، ومسح سيد درويش، والمسرح الصغير بدار الأوبرا"، كما قدم العديد من المواهب الشابة طوال مسيرته الإخراجية التي أثرى بها الفن المسرحي.