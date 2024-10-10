وفاة المخرج أحمد عجيبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت فرقة السويس القومية المسرحية، منذ قليل، عن وفاة المخرج المسرحي أحمد عجيبة.

ونشرت الفرقة، صورة المخرج الراحل، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "تتقدم فرقة السويس القومية بخالص العزاء لكل الزملاء في بورسعيد وكل فناني الثقافة الجماهيرية في وفاة المخرج المسرحي الكبير الفنان أحمد عجيبة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأكد نجله محمد خبر وفاته، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله أبويا المخرج الكبير أحمد عجيبة، ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته، نسألكم الدعاء، ربنا يجعل مرضك في ميزان حسناتك، مع السلامة يا حبيبي، مع السلامة يا صاحبي".

يذكر أن أحمد عجيبة قدم العديد من أعماله المسرحية على عدة مسارح بالدولة منها القومي والبالون ومسارح دار الأوبرا.