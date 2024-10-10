الأهلي يستفسر عن مكافآت المونديال.. و تغييرات شاملة في شركة الكرة

ياسر رشاد - القاهرة - استفسر مسؤولو النادي الأهلي عن مكافآت بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين بمشاركة 32 فريقاً.

وعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي وخالد مرتجي أمين الصندوق اجتماعاً مع بعض ملاك الأندية الأوروبية بجانب التواصل مع مسؤولين بارزين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على هامش حضور اجتماعات رابطة الأندية الأوروبية.

ويترقب مسؤولو الأهلي الإعلان الرسمي عن المكافآت الخاصة بخوض بطولة كأس العالم للأندية بعد تسريب أنباء حول بلوغ هذه المكافآت 9 ملايين دولار لكل فريق يشارك بالبطولة.

تغييرات شاملة في شركة الأهلي لكرة القدم

على صعيد متصل، تشهد شركة كرة القدم تغييرات شاملة خلال اجتماع الجمعية العمومية التي تجرى يوم 14 أكتوبر الجاري الخاص بالشركات التابعة للنادي.

واستقر مسؤولو الأهلي على قبول استقالة عدلي القيعي من رئاسة شركة كرة القدم بالقلعة الحمراء بجانب رغبة أحمد حسام عوض في خوض انتخابات اتحاد الكرة مع احتمالية رحيل علاء عبد الصادق وخالد عبد القادر عضوي مجلس الإدارة وأمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي.

وتتجه إدارة الأهلي لترشيح أحد النجوم السابقين للانضمام لشركة كرة القدم مع الاستعانة ببعض الكوادر الإدارية، وظهر اسم إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة السابق في الترشيحات رغم أن الأخير يدرس خوض انتخابات اتحاد الكرة.