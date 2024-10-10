أمن عدن يواصل احتجاز صحفي بتوجيهات من عضو المجلس الرئاسي فرج البحسني

المنامة - ياسر ابراهيم - واصلت إدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، احتجاز صحفي منذ أسبوع، بطلب من محافظ حضرموت السابق عضو المجلس الرئاسي نائب رئيس الانتقالي فرج سالمين البحسني.

وقالت مصادر محلية، إن إدارة أمن عدن تحتجز الصحفي "محمد سالم اليزيدي"، منذ يوم الخميس الماضي، بطريقة غير قانونية، على خلفية شكوى من قبل فرج البحسني.

من جانبها، قالت ما تسمى بنقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين (وهي نقابة أنشئت بطريقة غير قانونية يديرها أنصار الانتقالي)، إن الصحفي اليزيدي، محتجز منذ 3 أكتوبر 2024، لدى أمن عدن والبحث الجنائي، بسبب شكوى انتهت مدتها القانونية من قبل محافظ حضرموت السابق فرج البحسني.

وأضافت في بيان موجه لرئيس نيابة الصحافة والنشر خالد الحسني، أن استمرار حبس الصحفي اليزيدي دون السير في الإجراءات غير القانونية انتهاك لحقوقه.

وطالبت بتوجيه الجهات المعنية باتخاذ الاجرات اللازمة، بالإفراج عن الصحفي اليزيدي، مع التأكيد على استعداده للمثول أمام نيابة الصحافة والنشر والمطبوعات.

وقبل سنوات وخلال فترة إدارة البحسني، لمحافظة حضرموت، انتقد الصحفي اليزيدي، في منشورات على صفحته الشخصية بالفيسبوك، أداء السلطة المحلية وتردي الخدمات في المحافظة.

وحاليا يعمل الصحفي اليزيدي، مراسلا لقناة الجمهورية التابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح.