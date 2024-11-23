إب..متضررون من سيول الأمطار بالمشنة يشكون من تجاهل مليشيا الحوثي لمعاناتهم المستمرة منذ أشهر

المنامة - ياسر ابراهيم - شكا متضررون من سيول الأمطار في المدينة القديمة بمحافظة إب (وسط اليمن)، من تجاهل سلطات مليشيا الحوثي لمعاناتهم المتواصلة منذ أشهر.

وقالت مصادر حقوقية في مديرية المشنة، إن سلطات مليشيا الحوثي، تواصل تجاهل مناشدات الأهالي المتضررة منازلهم في المدينة القديمة ولم تقدم لهم أي حلول رغم مرور أشهر على الكارثة.

وأضافت المصادر أنه ورغم تشكيل عدة لجان لحصر المنازل المتضررة والاحتياجات اللازمة، إلاّ أن المليشيا لم تقدم لتلك العائلات التي تقدر بالعشرات أي شيء يُذكر.

وأفادت المصادر أن المليشيا وبعد متابعات متواصلة اكتفت بتوزيع عدد من الأغطية "الطرابيل" على بعض المتضررين تقدمت بها منظمات إغاثية.

وأشارت المصادر إلى أن عدد من المتضررين غادروا منازلهم المهدمة إلى منازل أقاربهم في المدينة، فيما يواصل الكثير منهم العيش في منازلهم التي تضررت بشكل جزئي وسط تهديدات مستمرة بانهيارات جديدة وظروف صعبة يعانونها بعد فقدان وتلف معظم أثاثهم.

وكانت الأمطار الغزيرة والسيول الناجمة عنها التي ضربت المحافظة في موسم الأمطار المنصرم قد ألحقت أضراراً كبيرة بعدد كبير من المنازل القديمة والتاريخية وتلك القريبة من مجاري السيول، فضلاً عن تسجيل وفيات وإصابات في عدد من مديريات المحافظة.