شبوة..مقتل مواطن برصاص مسلحين قبليين على ذمة قضية ثأر

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مواطن، اليوم السبت، برصاص مسلحين قبليين في مديرية بيحان بمحافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، إثر قضية ثار قديمة.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين قبليين يُعتقد أنهم من قبيلة آل خليفة الكازمي، أطلقوا وابلا من الرصاص على المواطن "محمد صالح الديولي"، في سوق بيحان غربي شبوة، وأردوه قتيلا.

وأرجعت المصادر سبب مقتل "الديولي" إلى قضية ثار بين الطرفين وقعت قبل خمس سنوات في مدينة عتق.

ومنذ سيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً على محافظة شبوة قبل أكثر من عامين، تشهد المحافظة فوضى أمنية تزايدت معها معدلات جرائم القتل ذات الطابع الأسري وقضايا الثأر القبلي.