اندلاع مواجهات بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي غربي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلعت في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت، مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي غربي تعز (جنوب غرب اليمن).

وقال إعلام القوات المشتركة في الساحل الغربي، إن قوات المقاومة الوطنية ـالتي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح ـ خاضت في ساعة مبكرة من فجر اليوم اشتباكات مسلحة، عقبة محاولة المليشيا مهاجمة مواقع عسكرية في قطاع الكدحة غرب تعز.

وأضاف أن وحدات من اللواء الثالث "حراس الجمهورية" تصدت لهجمات مليشيا الحوثي وكبدتها خسائر بشرية ومادية، دون مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك بعد ليلة واحدة من إحباط قوات الجيش الوطني في محور تعز، محاولة تسلل مماثلة لمليشيا الحوثي في حي كلابة شمال شرقي تعز.

وخلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، كثفت مليشيا الحوثي من عملياتها العدائية باتجاه مواقع القوات الحكومية في مختلف جبهات المحافظة مع عمليات تحشيد وبناء تحصينات عسكرية، في موجة تصعيد جديدة تهدف إلى تعطيل الجهود الإقليمية والدولية الرامية لاستئناف المفاوضات وإنهاء الصراع.