شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يؤهل يوسف حسن فى بايونيرز.. ورئيس النادى يخصص له معدا نفسيا والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو نادى إنبى إعادة تأهيل يوسف حسن مهاجم الزمالك السابق والذى وقع للنادى البترولى لمدة 5 مواسم في صفقة انتقال حر، من أجل إعادة اكتشاف اللاعب واستعادة ثقته التي فُقدت خلال الفترة الماضية.

وعلم ”الخليج 365” أن نادى إنبى ينوي تأهيل يوسف حسن في نادى بايونيرز، طبقاً لعقد الشراكة بينهما، خاصة أن قائمة الفريق البترولى اكتملت، ويضع مسئولو النادى البترولى مدة أقصاها سنة، لإعادة تأهيل اللاعب وعودته للملاعب.

وقرر أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى جلب معد نفسى خاص ليوسف حسن، لإعادة ثقته إلى نفسه، بعد الأزمة التي مر بها في الفترة الماضة، كما أوصى فريقا من المحللين والمدربين بالعمل على الحالة البدنية للاعب، وذلك في إطار سياسة النادى البترولى في إعادة اكتشاف النجوم من جديد.

فى سياق متصل قال يوسف حسن مهاجم الزمالك السابق فى تصريحات لـ"الخليج 365" إنه وقع لنادى إنبى لمدة 5 مواسم في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليبدأ اللاعب خطوة جديدة في مسيرته الكروية.

وكان يوسف حسن فسخ عقده مؤخراً مع نادى الزمالك لعدم حاجة الأبيض لخدماته فى الفترة المقبلة وفقاً لرؤية الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز.