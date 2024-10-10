شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخميس.. أمطار غزيرة بـ4 مناطق وسحب رعدية ورياح في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس في المملكة.حسب بيان المركز، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)في حين يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.بينما يكون ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.وتكون حالة البحر، من خفيفة إلى متوسطة الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيفة الموج تصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.ويكون ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.