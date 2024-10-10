شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في باكستان تدين الهجوم بمحيط مطار كراتشي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت السفارة السعودية لدى جمهورية باكستان الإسلامية، عن إدانة المملكة العربية السعودية الهجوم الذي وقع بالقرب من مطار كراتشي، وتسبب في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص من بينهم مواطنين من الصين.
وعبرت السفارة عن خالص تعازيها لجمهورية الصين الشعبية في وفاة مواطنيها، وتضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية في الحادث المؤلم، ووقوفها ضد كافة أشكال العنف مع خالص تمنياتها بالأمن والسلام لباكستان وشعبها الشقيق.
وعبرت السفارة عن خالص تعازيها لجمهورية الصين الشعبية في وفاة مواطنيها، وتضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية في الحادث المؤلم، ووقوفها ضد كافة أشكال العنف مع خالص تمنياتها بالأمن والسلام لباكستان وشعبها الشقيق.