اخبار السعوديه

السفارة في باكستان تدين الهجوم بمحيط مطار كراتشي

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في باكستان تدين الهجوم بمحيط مطار كراتشي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت السفارة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، عن إدانة المملكة العربية السعودية الهجوم الذي وقع بالقرب من مطار كراتشي، وتسبب في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص من بينهم مواطنين من الصين.
وعبرت السفارة عن خالص تعازيها لجمهورية الصين الشعبية في وفاة مواطنيها، وتضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية في الحادث المؤلم، ووقوفها ضد كافة أشكال العنف مع خالص تمنياتها بالأمن والسلام لباكستان وشعبها الشقيق.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا