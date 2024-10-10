«الأرض السودا» تجمع كريم عبدالعزيز وياسمين صبري

عاقد الفنان كريم عبدالعزيز علي فيلم «الأرض السودا» وتشاركه البطولة النسائية ياسمين صبري ، ومن المقرر بدأ تصوير العمل خلال الأيام المقبلة.

تفاصيل فيلم «الأرض السودا »

«الأرض السودا »بطولة كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي، ومن إخراج بيتر ميمي ، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية .

ويتعاون كريم عبدالعزيز في«الأرض السودا »مع ياسمين صبري للمرة الأولى في مسيرتهما، فيما يمثل العمل التعاون الخامس بين كريم والمخرج بيتر ميمي، بعد نجاحهما سويًا في عدة تجارب من قبل.

تفاصيل مسرحية «السندباد»

آخر أعمال كريم عبدالعزيز مسرحية «السندباد» التي عرضت بالعلمين خلال الفترة الماضية، طِبقًا للتعاون المشترك بين مهرجان العلمين وموسم الرياض وهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

تنتمي المسرحية لنوعية الأعمال المشوقة التي تحتوي على الخيال العلمي، وتدور أحداثها حول عمر أبوالهول، الذي يجد قلادة سحرية، في مقبرة قديمة، تجعله يعود إلى زمن السندباد، ويقرر أن ينتحل شخصية غير شخصيته ويعيش حياة المغامرات والبطولات.

شارك في مسرحية «السندباد» عدد كبير من الفنانين في مسرحية «السندباد»، المقرر عرضها ضمن فعاليات العلمين، وهم كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، مصطفى خاطر، شيماء سيف، بيومي فؤاد، ويزو، والمسرحية من إنتاج آلاء الغزالي، وإخراج أحمد الجندي.

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