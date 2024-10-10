شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يراهن على نجاح صفقة أوفى إيجاريا والان مع تفاصيل الخبر

يراهن البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على نجاح صفقة لاعب الوسط الإنجليزي صاحب الأصول النيجيرية أوفي إيجاريا، الذى وصل إلى القاهرة، صباح الثلاثاء الماضي، تمهيدا لإتمام إجراءات انتقاله لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ورغم تحفظ مسئولى نادى الزمالك على التعاقد مع أوفى إيجاريا بسبب ابتعاده عن الملاعب لفترة تقترب من موسمين، إلا أن البرتغالى جوزيه جوميز تمسك بالتعاقد معه ويؤمن بقدراته وإمكانياته الفنية، ويري أنه صفقة ستضيف الكثير للقلعة البيضاء ولكنه يحتاج وقتا للتأقلم على أجواء اللعب فى مصر، حيث يخضع اللاعب لاختبارات دقيقة تحت إشراف الخواجة.

وبدأ أوفي إيجاريا صاحب الـ 26 مسيرته الكروية ضمن ناشئي نادي أرسنال الإنجليزي، قبل أن ينضم إلى صفوف شباب ليفربول في صيف عام 2014، واستمر مع فريق الريدز حتى بداية موسم 2017 - 2018، عندما أنضم لصفوف فريق سندرلاند على سبيل الإعارة، وخاض مع الفريق 11 مباراة وسجل هدف وحيد.