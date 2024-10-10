شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام رسائل SOS الطارئة على iPhone والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب إعصار ميلتون ليصبح ثاني إعصار كبير يضرب الولايات المتحدة في أقل من شهر، أصبحت البنية الأساسية للبلاد تحت ضغط شديد، وفي أعقاب كارثة طبيعية، عندما تنقطع الكهرباء وخدمة الهاتف المحمول، فإن الاتصال برقم الطوارئ 911 والأصدقاء والعائلة من هاتفك الذكي عبر الأقمار الصناعية يمكن أن يكون بمثابة شريان حياة حقيقى.

ويمكنك الاتصال برقم الطوارئ 911 باستخدام هاتف iPhone 14 أو إصدار أحدث بدون خدمة خلوية أو شبكة Wi-Fi ، ولا يلزم إعداد مسبق، ولكن كما هو الحال مع جميع خدمات الأقمار الصناعية، ستحتاج إلى رؤية واضحة للسماء.



1 - اتصل بالرقم 911 أولاً ، و إذا فشلت المكالمة فاضغط فوق "رسالة الطوارئ عبر القمر الصناعى" لإرسال رسالة نصية لخدمات الطوارئ.

2 - بدلاً من ذلك، انتقل إلى تطبيق الرسائل وأرسل رسالة نصية إلى الرقم 911 أو SOS، ثم اضغط فوق خدمات الطوارئ.

3 - اضغط على الإبلاغ عن حالة الطوارئ واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

وستتضمن المحادثة النصية معلومات مثل معرفك الطبي ومعلومات جهة الاتصال في حالات الطوارئ والموقع وإجابات الاستبيان وعمر البطارية المتبقي، وإذا قمت بإعداد جهات اتصال في حالات الطوارئ في تطبيق Health، فيمكنك أيضًا اختيار مشاركة المعلومات معها تلقائيًا.

وإذا لم يكن لدى جهات الاتصال لديك تطبيق iMessage على جهاز iPhone يعمل بنظام التشغيل iOS 16.1 أو إصدار أحدث، فسيصلهم تنبيه نصى، وإذا كان لديهم فسيحصلون على نص مكتوب برسائلك إلى خدمات الطوارئ وخريطة لموقعك.