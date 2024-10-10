شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. غارات الاحتلال تستهدف المدينة الصناعية في حمص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) صباح اليوم الخميس، أن "عدوانا إسرائيليا استهدف المدينة الصناعية في (بلدة) حسياء" التابعة لمحافظة حمص وسط سوريا.

وأضافت الوكالة أن ثمة معلومات أولية تفيد بأن "العدوان الإسرائيلي استهدف أحد معامل السيارات بالمدينة الصناعية في حسياء ووقوع أضرار مادية". العدوان على سوريا ولم توضح الوكالة طبيعة "العدوان" الإسرائيلي، بينما لم يصدر تعليق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

