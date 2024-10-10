المقاومة الإسلامية في ⁧‫العراق‬⁩: هاجمنا بالمسيرات هدفا حيويا في إيلات

اعلنت المقاومة الإسلامية في العراق بانها هاجمت بالمسيرات هدفا حيويا في إيلات.
بدورها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري، بانه تم اعتراض هدف جوي كان في طريقه إلى إيلات.
الى ذلك، اعلن الجيش الإسرائيلي بانه تم اعتراض مسيرة كانت في طريقها إلى إيلات قبل عبورها الأجواء الإسرائيلية.
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