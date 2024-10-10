اشارت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان، الى انه يتم التداول بخبر وقوع اشكال بين النازحين وقوى الأمن الداخلي على كورنيش عين المريسة على خلفية ازالة الخيم التابعة لهم. لذلك يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح بانه بعد ازدياد أعداد النازحين على الكورنيش البحري، عمد بعض الأشخاص على استغلال الوضع واستحداث العديد من البسطات المتنوعة في المحلّة مما أدى الى تفاقم االفوضى والازدحام، فعملت قوى الأمن على ازالة هذه المخالفات. علماً أن النازحين الموجودين في المكان سوف يتم نقلهم الى مكان آخر فور تأمين مأوى لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن توضح ما حصل في عين المريسة: النازحون الموجودون في المكان سوف يتم نقلهم الى مكان آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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